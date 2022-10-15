Прага, , 03:45 — REGNUM Автобусы и поезда, следующие из Чехии в западные регионы б. УССР, по образному выражению чешских журналистов «трещат по швам». Об этом 14 октября сообщает сетевое издание Seznam Zprávy.

Чехия Иван Шилов © ИА REGNUM

Как следует из комментариев представителей транспортных компаний Чехии, загруженность восточного направления возросла более, чем на 30%. И к настоящему моменту на западные территории б. УССР направляется больше беженцев с этих территорий, чем въезжает в республику сейчас.

Транспортники начали фиксировать перемену ситуации с прибытием и отъездом беженцев с июня, когда встречные потоки на восточном направлении стали сопоставимы. Отмечается, что автобусные и железнодорожные перевозки по этим маршрутам абсолютно безопасны.

Как сообщало ИА REGNUM, на протяжении последних месяцев в Чехии наблюдается резкий рост количества нелегальных мигрантов, и чешская полиция задержала рекордное число «проводников» таких беженцев, четвёртая часть из которых оказалась жителями территории б. УССР.

Читайте также: Поляки говорят «нет» беженцам с территорий б. УССР?

Читайте ранее в этом сюжете: В Чехии задержали 30 жителей б. УССР за провоз нелегальных мигрантов