Прага, 15 октября, 2022, 03:45 — ИА Регнум. Автобусы и поезда, следующие из Чехии в западные регионы б. УССР, по образному выражению чешских журналистов «трещат по швам». Об этом 14 октября сообщает сетевое издание Seznam Zprávy.

Иван Шилов ИА REGNUM Чехия

Как следует из комментариев представителей транспортных компаний Чехии, загруженность восточного направления возросла более, чем на 30%. И к настоящему моменту на западные территории б. УССР направляется больше беженцев с этих территорий, чем въезжает в республику сейчас.

Транспортники начали фиксировать перемену ситуации с прибытием и отъездом беженцев с июня, когда встречные потоки на восточном направлении стали сопоставимы. Отмечается, что автобусные и железнодорожные перевозки по этим маршрутам абсолютно безопасны.

Как сообщало ИА REGNUM, на протяжении последних месяцев в Чехии наблюдается резкий рост количества нелегальных мигрантов, и чешская полиция задержала рекордное число «проводников» таких беженцев, четвёртая часть из которых оказалась жителями территории б. УССР.

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