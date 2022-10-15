Минск, 15 октября, 2022, 22:32 — ИА Регнум. В Минске растëт число официально зарегистрированных безработных. На начало октября наниматели нуждались в 24,5 тыс. работников. Об этом сообщает комитет по труду, занятости и соцзащите Мингорисполкома.

ИА REGNUM Минск

На 1 сентября в Минске не хватало 23,6 тыс. работников, а на начало августа актуальными оставались 22,7 тыс. вакансий.

В Минске за сентябрь выросла нехватка медиков. На 1 октября наниматели нуждались в 1351 медсестре (месяцем ранее — 1335) и 1300 врачах-специалистах (1136).

В столице продолжает расти спрос на рабочих. На начало этого месяца для них было открыто 14,6 тыс. вакансий (60% от всех предложений нанимателей). Месяцем ранее было открыто 14,1 тыс. вакансий для рабочих.