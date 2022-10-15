Москва, , 03:37 — REGNUM Страны СНГ понимают объективную реальность воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией, заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров, сообщает пресс-служба ведомства.

Сергей Лавров Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Никаких вопросов не задают. Все понимают, что это объективная реальность», — заявил он.

Лавров подчеркнул, что Москва уведомила всех партнеров из СНГ еще на этапе подготовки референдумов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что США не просто уговаривали другие страны поддержать антироссийскую резолюцию на Генассамблее ООН, но и применяли меры дипломатического террора. По его словам, Вашингтон при помощи шантажа заставил развивающиеся страны голосовать так, как нужно США.