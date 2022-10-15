Улан-Удэ, , 03:24 — REGNUM Землетрясение магнитудой 3,6 зарегистрировано сейсмологами на севере Бурятии. Об этом 15 октября сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Землетрясение Zeml.info

По данным ведомства, подземные толчки были зафиксированы в 04:31 по местному времени в Северо-Байкальском районе. Эпицентр располагался в 12 км южнее населённого пункта Агноя.

По предварительным данным, в крупных городах толчки не ощущались. Все системы жизнеобеспечения работают в штатном режиме. В региональном отделении МЧС призвали во избежание паники доверять только официальным сообщениям властей из открытых источников информации.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в акватории озера Байкал произошло мощное землетрясение магнитудой 5,9.

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