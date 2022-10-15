Киев, , 03:19 — REGNUM Владимир Зеленский утверждает, что киевский режим восстановил 15 объектов энергосистемы, поврежденных из-за ударов российских военных по инфраструктуре в районах бывш. УССР, которые находятся под контролем Киева. Об этом главарь нацистского режима заявил в видеообращении, опубликованном в своем телеграм-канале.

Зеленский Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Вместе с тем Зеленский отметил, что в ряде населенных пунктов продолжаются веерные отключения света для стабильного функционирования энергосистемы. Он призвал жителей подконтрольной Киеву территории б. УССР снижать потребление электричества в периоды пиковой нагрузки.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлёв заявил, что ракетные удары, совершенные Вооруженными силами России 10 и 11 октября, нанесли колоссальный урон энергосистеме киевского режима.

14 октября военкор Юрий Котенок написал, что заявления Киева о восстановлении энергоснабжения на всей территории б. УССР, находящейся под контролем нацистских властей, «мягко говоря», не соответствуют действительности.

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