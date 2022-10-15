Тбилиси, , 22:30 — REGNUM Представители правящей партии «Грузинская мечта» осудили резолюцию Парламентской ассамблеи Совета Европы, в которой бывший президент Грузии Михаил Саакашвили объявлялся «личным заключённым» Владимира Путина, а от властей Грузии требовали пересмотра его дела, сообщает 14 октября грузинский телеканал «Мтавари архи».

Михаил Саакашвили Иван Шилов © ИА REGNUM

«В четверг, все знают, что это самый пассивный день в работе ассамблеи, 56-ю голосами были внесены некоторые изменения в Ассамблею из 600 членов, в которых упоминается Саакашвили. Однако нас уже ничто не удивляет после того, как несколько месяцев назад Европейский парламент принял несправедливую резолюцию более чем 300 голосами. Главное, что партнёры знают все об этом деле, они знают, что заключенный Саакашвили находится под наблюдением врачей, созданы все условия для медицинского обслуживания, остальное — политические спекуляции», — сказал председатель «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе.

Депутат грузинского парламента Ираклий Чиковани назвал добавление о Саакашвили в резолюцию ПАСЕ неуместным и несоответсвующим ей.

«Несколько человек, включая большинство представителей делегации [киевского режима], а также представителей Европарламента, представили это изменение о Саакашвили, оно абсолютно неуместно для этой резолюции и не соответсвует ей», — сказал Чиковани.

Напомним, что 13 октября ПАСЕ приняла резолюцию о признании России «террористическим режимом», в которую было включено дополнение о Михаиле Саакашвили, названного «личным заключённым» Владимира Путина.