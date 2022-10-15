Вашингтон, 15 октября, 2022, 03:18 — ИА Регнум. Соединенные Штаты поставят киевским нацистам боеприпасы к реактивным системам залпового огня (РСЗО) HIMARS и снаряды для ствольной артиллерии. Об этом сообщила пресс-служба минобороны США.

Александр Горбаруков ИА REGNUM США

«Новый пакет оборонной помощи включает: дополнительные боеприпасы к HIMARS, 23 тыс. 155 мм артиллерийских снарядов, 500 высокоточных 155 мм артиллерийских снарядов, 5 тыс. 155 единиц систем дистанционного противотанкового минирования», — рассказали в Пентагоне.

Также бандеровцы получат от США 5 тыс. противотанковых ракет, противорадиолокационные ракеты, патроны и транспортные средства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Джо Байден объявил об выделении очередного пакета военной помощи киевскому режиму на общую сумму $725 млн. При этом с 2021 года Вашингтон направил вооружений бандеровцам на общую сумму $18,2 млрд.