Вена, , 03:10 — REGNUM Восстановление внешнего резервного энергоснабжения на Запорожской АЭС (ЗАЭС), ранее нарушенного из-за обстрелов, значительно укрепляет ситуацию с ядерной безопасностью. Об этом директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси 14 сентября заявил на официальном сайте организации.

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси (сс) Администрация президента России

Рафаэль Гросси «Работая в очень сложных условиях, эксплуатационный персонал Запорожской атомной электростанции делает всё возможное, чтобы укрепить хрупкую ситуацию с энергоснабжением за пределами площадки. Восстановление резервного энергоснабжения является позитивным шагом в этом отношении, даже несмотря на то, что общая ситуация с ядерной безопасностью остаётся нестабильной».

Отмечается, что надёжное внешнее электроснабжение по резервным линиям питания, соединяющим ЗАЭС с тепловыми электростанциями, имеет важное значение для обеспечения ядерной безопасности, в том числе при остановленных реакторах.

Как сообщало ИА REGNUM, генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что возможность создания зоны безопасности для Запорожской АЭС укрепилась после консультаций с Москвой и Киевом.

Читайте ранее в этом сюжете: Глава МАГАТЭ заявил о «приближении» к созданию зоны безопасности на ЗАЭС