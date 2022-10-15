Вена, 15 октября 2022, 03:10 — REGNUM Восстановление внешнего резервного энергоснабжения на Запорожской АЭС (ЗАЭС), ранее нарушенного из-за обстрелов, значительно укрепляет ситуацию с ядерной безопасностью. Об этом директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси 14 сентября заявил на официальном сайте организации.
Отмечается, что надёжное внешнее электроснабжение по резервным линиям питания, соединяющим ЗАЭС с тепловыми электростанциями, имеет важное значение для обеспечения ядерной безопасности, в том числе при остановленных реакторах.
Как сообщало ИА REGNUM, генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что возможность создания зоны безопасности для Запорожской АЭС укрепилась после консультаций с Москвой и Киевом.
Читайте ранее в этом сюжете: Глава МАГАТЭ заявил о «приближении» к созданию зоны безопасности на ЗАЭС