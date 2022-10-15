Дипломат РФ исключил создание в Белоруссии хранилищ ядерных боезарядов
Нью-Йорк, США, 15 октября, 2022, 03:05 — ИА Регнум. Создание хранилищ для ядерных боезарядов не предусматривается в Белоруссии. Об этом 14 октября заявил директора департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД РФ Константин Воронцов на заседании Первого комитета ГА ООН.
«В настоящее время не предполагается также ни физически оснащать белорусские системы ядерными боезарядами, ни перемещать такие боезаряды на белорусскую территорию. Создание в Белоруссии объектов для хранения ядерных боезарядов также не предусматривается», — указал Воронцов.
Как пояснил дипломат, речь идёт о передаче белорусской стороне комплексов «Искандер-М» и придании части белорусских самолётов Су-25 технической возможности нести ядерное оружие. При этом технологии по переоборудованию самолёта в носителя ядерного оружия Белоруссии передаваться не будут. Подготовка белорусских военных будет осуществляться в российских учебных центрах, программы будут исключать вопросы эксплуатации ядерных боезарядов.
«В случае существенного ухудшения военно-политической обстановки в регионе и нарастания ядерных угроз мы оставляем за собой право предпринимать дополнительные меры по обеспечению безопасности Союзного государства», —уточнил Воронцов.
Ранее ИА REGNUM сообщало, что, по словам президента Белоруссии Александра Лукашенко, Москва и Минск не хотят эскалации с Западом, однако вынуждены защищаться.