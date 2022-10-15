Нью-Йорк, США, 15 октября, 2022, 03:05 — ИА Регнум. Создание хранилищ для ядерных боезарядов не предусматривается в Белоруссии. Об этом 14 октября заявил директора департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД РФ Константин Воронцов на заседании Первого комитета ГА ООН.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия и Белоруссия

«В настоящее время не предполагается также ни физически оснащать белорусские системы ядерными боезарядами, ни перемещать такие боезаряды на белорусскую территорию. Создание в Белоруссии объектов для хранения ядерных боезарядов также не предусматривается», — указал Воронцов.

Как пояснил дипломат, речь идёт о передаче белорусской стороне комплексов «Искандер-М» и придании части белорусских самолётов Су-25 технической возможности нести ядерное оружие. При этом технологии по переоборудованию самолёта в носителя ядерного оружия Белоруссии передаваться не будут. Подготовка белорусских военных будет осуществляться в российских учебных центрах, программы будут исключать вопросы эксплуатации ядерных боезарядов.

«В случае существенного ухудшения военно-политической обстановки в регионе и нарастания ядерных угроз мы оставляем за собой право предпринимать дополнительные меры по обеспечению безопасности Союзного государства», —уточнил Воронцов.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что, по словам президента Белоруссии Александра Лукашенко, Москва и Минск не хотят эскалации с Западом, однако вынуждены защищаться.