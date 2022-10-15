Чикаго, США, , 02:57 — REGNUM Пассажирский самолет Боинг 737-900 экстренно вернулся в аэропорт О’Хара в американском городе Чикаго (штат Иллинойс) из-за столкновения с птицей, сообщили в пресс-службе авиакомпании United Airlines, которой принадлежит воздушное судно.

Самолет (сс) ThePixelman

Полет авиалайнера длился 42 минуты. Телеканал CNN, ссылаясь на пассажиров, передал о том, что они рассказывали о хлопках в районе двигателя и огне возле крыла.

Рейс пришлось выполнять на другом самолете.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце июля молдавская авиакомпания Air Moldova отменила восемь своих рейсов в связи с тем, что в двигатель ее авиалайнера попала птица.

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