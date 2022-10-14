Красноярск, 15 октября, 2022, 02:45 — ИА Регнум. В субботу, 15 октября, в Красноярске переменная облачность, без осадков, температура воздуха +6… +8 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

Андрей Никитин ИА REGNUM Над Красноярском

В 5:00 на Театральной площади было −1 °C.

Ночью с 14 на 15 октября ожидается до −3… +0 °C, небольшая облачность, без осадков.

Скорость юго-восточного ветра 2−7 м/с. Давление — 750 (0) мм рт. ст.

В воскресенье, 16 октября, в Красноярске до +7… +11 °C, облачно, без осадков. Ночью — до −1… +1 °C, облачно с прояснениями, без осадков

В понедельник, 16 октября, в Красноярске ожидается до +7… +10 °C днём и до +4… +6 °C ночью. Облачно, ночью небольшой дождь.

По данным Среднесибирского УГМС, 15 октября на юге Таймырского муниципального района (МР) западный ветер местами при порывах до 17−22 м/с.

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