Киев, , 02:42 — REGNUM Взрывы слышны в находящемся под контролем Киева российском городе Запорожье. Об этом 14 октября сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своем телеграм-канале.

Запорожье Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«В областном центре, временно находящемся под контролем режима Зеленского, слышны взрывы», — уточнил Рогов.

Также он рассказал о работе систем противовоздушной обороны в городе. В нескольких районах города начался сильный пожар и видны столпы дыма.

В свою очередь, киевские СМИ подтвердили удар по Запорожью, уточняется, что он был нанесён с помощью дронов-камикадзе. Под удар попали объекты инфраструктуры, на местах начались пожары. какие именно объекты инфраструктуры пострадали, не уточняется.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что по Запорожью были выпущены три ракеты, повредившие объекты инфраструктуры.

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