Киев, 15 октября, 2022, 02:42 — ИА Регнум. Взрывы слышны в находящемся под контролем Киева российском городе Запорожье. Об этом 14 октября сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своем телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Запорожье

«В областном центре, временно находящемся под контролем режима Зеленского, слышны взрывы», — уточнил Рогов.

Также он рассказал о работе систем противовоздушной обороны в городе. В нескольких районах города начался сильный пожар и видны столпы дыма.

В свою очередь, киевские СМИ подтвердили удар по Запорожью, уточняется, что он был нанесён с помощью дронов-камикадзе. Под удар попали объекты инфраструктуры, на местах начались пожары. какие именно объекты инфраструктуры пострадали, не уточняется.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что по Запорожью были выпущены три ракеты, повредившие объекты инфраструктуры.