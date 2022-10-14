Вашингтон, 15 октября, 2022, 02:39 — ИА Регнум. Представители Международного валютного фонда (МВФ) решили все «крупные политические вопросы» с властями Египта в рамках переговоров по новой кредитной программе, заявила директор-распорядитель финансовой организации Кристалина Георгиева на пресс-конференции.

Javier Ignacio Acuña Ditzel Штаб-квартира МВФ

Она отметила, что стороны все еще продолжают обсуждение технических деталей, связанных с политикой обменного курса республики. По словам главы МВФ, новая встреча представителей МВФ и египетских чиновников пройдет 15 октября.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее агентство Reuters распространило информацию о том, что правительство Египта пытается добиться от Международного валютного фонда (МВФ) заключения крупного соглашения о финансировании, чтобы отсрочить проблему растущего внешнего долга.