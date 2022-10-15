Нью-Йорк, США, , 02:29 — REGNUM Основные индексы фондового рынка США завершили торги 14 октября — последнего рабочего дня недели — снижением, больше других потерял Nasdaq.

Рынок Иван Шилов © ИА REGNUM

Так, к окончанию торгов на Уолл-стрит индекс Dow Jones понизился на 403,89 пункта (1,34%), до уровня 29 634,83 пункта. S&P 500 подешевел на 86,84 пункта (2,37%), до уровня 3583,07 пункта. Nasdaq к завершению дня опустился на 327,76 пункта (3,08%), до уровня 10 321,39 пункта.

Фьючерсы на нефть WTI к концу дня подешевели на $3,53 (3,96%), до уровня $85,58 за баррель.

Как сообщало ИА REGNUM, основные индексы фондового рынка США завершили торги 12 октября снижением. больше других потерял S&P 500.

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