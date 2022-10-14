Бартын, Турция, 15 октября, 2022, 02:28 — ИА Регнум. До 25 человек возросло число жертв взрыва на шахте в северной части Турции. Об этом 15 октября сообщили власти провинции Бартын, где произошло ЧП.

В шахте

«Число погибших составляет 25 человек», — уточняется в сообщении властей провинции в Twitter.

ЧП произошло на шахте в провинции Бартын, в одноименном городе в районе Амасра. Уточняется, что взрыв прогремел на глубине 300 метров в момент, когда в шахте находились 115 горнорабочих. Часть шахтёров удалось эвакуировать, под землёй заблокированы 49 человек.

По предварительным данным, в шахте мог произойти взрыв метана. Министр здравоохранения Турции заявил, что власти делают всё возможное для спасения людей.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что число погибших при взрыве на шахте в Турции возросло до 22 человек.