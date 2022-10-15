Пекин, , 02:27 — REGNUM Китай успешно запустил в космос спутник дистанционного зондирования Yaogan-36, сообщает китайская корпорация аэрокосмической науки и техники на официальной странице в соцсети WeChat.

Китай Иван Шилов © ИА REGNUM

По ее данным, ракета-носитель стартовала в 03:12 по местному времени (22:12 по московскому времени). Запуск признан успешным, спутник вышел на заданную орбиту и функционирует штатно. Отмечается, что это был уже 444-й запуск ракеты-носителя CZ-2D. Также указывается, что это уже второй спутник Yaogan-36, выведенный на орбиту.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 октября Китай запустил на орбиту новый спутник для снижения опасности стихийных бедствий SAR01. Он необходимо для мониторинга обстановки в окружающей среде и предупреждения чрезвычайных происшествий природного характера.