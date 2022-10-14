Лондон, 15 октября, 2022, 02:25 — ИА Регнум. Новый министр финансов Британии Джереми Хант представит среднесрочный финансовый план королевства 31 октября, говорится в заявлении британского минфина.

Иван Шилов ИА REGNUM Британия

14 октября был отправлен в отставку предыдущий глава ведомства Квази Квартенг, который также должен был изложить пункты плана в конце текущего месяца.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 октября главный политический обозреватель The Guardian Эндрю Ронсли допустил, что премьер-министр Британии Лиз Трасс может потерять свою должность из-за падения рейтингов. Она возглавляет правительство с 6 сентября.

Читайте также: В Великобритании предрекают конец премьерства Лиз Трасс