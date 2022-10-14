Стамбул, Турция, 15 октября, 2022, 02:15 — ИА Регнум. Судно с зерном в рамках черноморской зерновой инициативы ушло из порта на территории б. УССР в Болгарию в начале сентября. Об этом 14 октября сообщила пресс-секретарь представительства ООН в Совместном координационном центре (СКЦ) Исмини Палла, комментируя версию ФСБ о маршруте доставки взрывчатки для Крымского моста.

ИА REGNUM Восстановление Крымского моста

По данным ФСБ, взрывное устройство было замаскировано в рулоны со строительной полиэтиленовой пленкой на 22 паллетах и в августе отправлено из порта Одессы в болгарский город Русе.

На вопрос о том, осуществлялся ли рейс из Одессы в Русе в рамках зерновой инициативы, Палла пояснила, что все рейсы судов, участвовавших в доставке продовольствия в рамках зерновой инициативы, отслеживаются СКЦ в круглосуточном режиме при прохождении через выделенный морской гуманитарный коридор. Первый рейс в рамках этой инициативы, по словам Палла, состоялся в начале сентября.

«Судам, участвующим в инициативе, не разрешается заходить в какой-либо другой порт во время прохождения Чёрного моря», — указала Палла.

Это значит, что после выхода с территории б. УССР суда идут по выделенному коридору до Стамбула, где проходят проверку. После завершения проверки судно продолжает путь в конечный пункт назначения. Рейсы идут из Одессы, Черноморска и Южного в Стамбул, где СКЦ досматривает суда, при этом досмотр производится как на пути в Стамбул, так и обратно.

По данным СКЦ, первый рейс в рамках зерновой инициативы состоялся в начале сентября, это было судно FULМАR S, следовавшее из порта Южного в Болгарию, которое отплыло 2 сентября. Досмотр оно прошло 5 сентября.

Напомним, ФСБ России сообщила, что организаторами теракта на Крымском мосту были главное управление разведки Киева, его глава Кирилл Буданов, а также агенты и сотрудники.

Ранее ИА REGNUM сообщало об аресте подозреваемых в причастности к террористическому акту на Крымском мосту.