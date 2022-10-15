Вашингтон, , 02:06 — REGNUM Президент США Джо Байден призвал власти Ирана положить конец насилию против собственных граждан. Об этом он заявил 14 октября в ходе выступления в колледже Ирвин-Вэлли (штат Калифорния).

Джо Байден Иван Шилов (с) ИА REGNUM

По мнению главы Белого дома, иранские женщины «должны иметь возможность носить ту одежду, которую они хотят».

Как сообщало ИА REGNUM, 13 октября президент Ирана Ибрахим Раиси обвинил США в том, что Вашингтон проводит «провальную политику дестабилизации», целью которой является Тегеран. Так иранский лидер оценил протесты в республике, вспыхнувшие из-за смерти 22-летней иранки после ее задержания за неподобающий вид.

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