Эр-Рияд, , 01:47 — REGNUM Власти Саудовской Аравии собираются направить Киеву гуманитарную помощь на сумму $400 млн, сообщило государственное информационное агентство SPA.

Саудовская Аравия Иван Шилов © ИА REGNUM

Наследный принц королевства Мухаммед бен Салман провел телефонный разговор с Владимиром Зеленским. Он заявил о готовности Эр-Риада продолжать усилия по посредничеству и поддерживать любые «шаги по деэскалации» на территории б. УССР.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Всемирный банк объявил о планах выделить киевскому режиму до конца октября еще $530 млн. После поступления средств общая сумма выплат учреждения Киеву достигнет около $11 млрд.

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