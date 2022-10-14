Эр-Рияд, 15 октября, 2022, 01:47 — ИА Регнум. Власти Саудовской Аравии собираются направить Киеву гуманитарную помощь на сумму $400 млн, сообщило государственное информационное агентство SPA.

Иван Шилов ИА REGNUM Саудовская Аравия

Наследный принц королевства Мухаммед бен Салман провел телефонный разговор с Владимиром Зеленским. Он заявил о готовности Эр-Риада продолжать усилия по посредничеству и поддерживать любые «шаги по деэскалации» на территории б. УССР.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Всемирный банк объявил о планах выделить киевскому режиму до конца октября еще $530 млн. После поступления средств общая сумма выплат учреждения Киеву достигнет около $11 млрд.