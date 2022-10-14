Рамалла , 15 октября, 2022, 01:30 — ИА Регнум. Двое палестинцев погибли в результате столкновений с израильскими военными на Западном берегу реки Иордан, сообщает агентство Wafa со ссылкой на министерство здравоохранения Палестины.

Dennis Jarvis Западный берег реки Иордан

Оба инцидента произошли в городе Дженин 14 октября. Один из палестинцев скончался от пулевого ранения в голову возле правительственного госпиталя. Второй человек погиб в лагере беженцев.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 октября в городе Вифлеем на Западном берегу реки Иордан десятки людей пострадали в ходе столкновений палестинцев с израильской полицией.