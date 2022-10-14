Вашингтон, 15 октября, 2022, 01:22 — ИА Регнум. Поручение выделить Киеву дополнительную военную помощь на сумму до $725 млн сделал президент США Джозеф Байден. Об этом 14 октября сказано в заявлении, распространённом пресс-службой Белого дома.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

Уточняется, что американский лидер предоставил госсекретарю США полномочия для выделения Киеву оборонной продукции, услуг минобороны США, военной подготовки и обучения на общую сумму в $725 млн.

В пакет военной помощи могут войти бронированные внедорожники Humvee и боеприпасы.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Евросоюз до конца текущего года направит Киеву обещанные €5 млрд, которые входят в пакет финансовой помощи в размере €9 млрд, согласованный странами — участницами объединения весной.