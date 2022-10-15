Буэнос-Айрес, , 01:22 — REGNUM Число погибших южных гладких китов на юге Аргентине выросло до 30 особей, сообщает пресс-служба института охраны китов.

Кит tpsdave

«Число обнаруженных мертвыми китов выросло до 30», — уточнили в институте.

По его данным, специалисты обнаружили туши 26 взрослых морских млекопитающих и четверых молодых.

Пока ученые затрудняются определить точные причины мора китов у берегов Аргентины. Одной из рабочих версий является цветение токсичных водорослей. В частности, исследователям удалось выявить в планктоне высокий уровень токсинов. Тем не менее пока эта версия полностью не подтверждена.