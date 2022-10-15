Тбилиси, , 21:59 — REGNUM Парламентская ассамблея Совета Европы признала бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили «личным заключённым» Владимира Путина, сообщает 14 октября грузинский телеканал «Мтавари архи».

Михаил Саакашвили Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Пункт, касающийся Саакашвили, был добавлен в резолюцию ПАСЕ, назвавшую Россию «террористическим режимом».

Правящая партия «Грузинская мечта» пока не отреагировала на принятую в Страсбурге резолюцию, но известно, что правительство Грузии не поддержало документ, грузинская делегация не явилась на голосование. Причиной стало добавление в резолюцию пункта о Саакашвили.

Сам Саакашвили в социальной сети написал, что его упоминание в качестве «личного заключённого» Путина является точным описанием ситуации.

Саакашвили считает, что это наносит ущерб международной репутации Грузии.

«Включение меня в качестве личного заключённого Путина в историческую резолюцию Совета Европы является точным описанием ситуации, но я не могу сказать, что я рад. Это наносит ущерб международной репутации Грузии, и я считаю, что в этой сложной ситуации Грузия не нуждается в большей внутренней конфронтации и, наоборот, ей нужна консолидация и поиск общего языка», — написал Саакашвили.

Напомним, что 14 октября ПАСЕ приняла резолюцию, в которой назвала Россию «террористическим режимом», а российские партии — «его пособниками».