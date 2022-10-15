Тбилиси, 15 октября, 2022, 21:59 — ИА Регнум. Парламентская ассамблея Совета Европы признала бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили «личным заключённым» Владимира Путина, сообщает 14 октября грузинский телеканал «Мтавари архи».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Михаил Саакашвили

Пункт, касающийся Саакашвили, был добавлен в резолюцию ПАСЕ, назвавшую Россию «террористическим режимом».

Правящая партия «Грузинская мечта» пока не отреагировала на принятую в Страсбурге резолюцию, но известно, что правительство Грузии не поддержало документ, грузинская делегация не явилась на голосование. Причиной стало добавление в резолюцию пункта о Саакашвили.

Сам Саакашвили в социальной сети написал, что его упоминание в качестве «личного заключённого» Путина является точным описанием ситуации.

Саакашвили считает, что это наносит ущерб международной репутации Грузии.

«Включение меня в качестве личного заключённого Путина в историческую резолюцию Совета Европы является точным описанием ситуации, но я не могу сказать, что я рад. Это наносит ущерб международной репутации Грузии, и я считаю, что в этой сложной ситуации Грузия не нуждается в большей внутренней конфронтации и, наоборот, ей нужна консолидация и поиск общего языка», — написал Саакашвили.

Напомним, что 14 октября ПАСЕ приняла резолюцию, в которой назвала Россию «террористическим режимом», а российские партии — «его пособниками».