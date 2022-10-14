Бартын, Турция, 15 октября, 2022, 01:00 — ИА Регнум. Не менее 22 человек погибло в результате взрыва на шахте на севере Турции, написал в своем микроблоге турецкий министр здравоохранения Фахреттин Коджа.

hangela Шахта

Инцидент произошел в провинции Бартын. Еще 17 человек пострадали. Ранее сообщалось о 14 жертвах ЧП и 28 пострадавших.

Кроме того, 49 горняков остаются блокированными внутри шахты.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 октября в регионе Сигури на северо-востоке Гвинеи произошел обвал в шахте по добыче золота. Погибли восемь работников предприятия и еще пятеро получили травмы.