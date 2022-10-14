Кривой Рог, Украина, 15 октября, 2022, 01:00 — ИА Регнум. Уличное освещение уменьшили на 60% в городе Кривой Рог Днепропетровской области б. УССР на территории, подконтрольной Киеву. Об этом 14 октября сообщил так называемый глава администрации города Александр Вилкул в своём телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Кривой Рог

Как пояснил Вилкул, стала ниже пропускная способность электросетей. Чтобы избежать аварий, в Кривом Роге уменьшили освещение улиц на 60%, а также по другим направлениям.

Вилкул указал на ответственность, которая теперь лежит на каждом предприятии и на каждом из жителей города. Он призвал жителей города уменьшить потребление электроэнергии и не использовать мощные электроприборы, особенно в периоды пиковой нагрузки: с 08:00 до 11:00 и с 17:00 до 23:00.

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