15 октября 2022 | Время чтения 2 мин

События последнего года показали, что надежда на скорое торжество зеленой энергетики оказались пустышкой, при этом сам регион уже сталкивается с дефицитом энергии.

Евгения Ким, , 22:38 — REGNUM На фоне растущего энергетического дефицита в странах Туркестана предложение России о восстановлении объединенной энергосистемы региона может быть весьма привлекательно. Об этом ИА REGNUM сказал эксперт по безопасности в Туркестане на условиях анонимности.

ГЭС Chintohere

Напомним, президент России Владимир Путин выступил на первом саммите «Россия — Центральная Азия» в Астане 14 октября. Российский лидер отметил углубление сотрудничества шести стран в области энергетической безопасности и выразил готовность «содействовать восстановлению объединённой энергосистемы региона» для повышения энергетической безопасности всех стран Туркестана.

ИА REGNUM: Со стороны России подобная инициатива — это вопрос политики или экономики?

И то, и другое. Как говорил Ленин: «Политика — это концентрированное выражение экономики». В данном случае участие России в широкомасштабном проекте восстановления частично разрушенной поле распада СССР региональной энергетической системы, а также в ее модернизации и развитии позволит РФ сохранять роль одного из ключевых игроков в регионе.

Что касается экономики — восстановление энергосистемы региона, думаю, подразумевает среди прочего создание в регионе новых генерирующих мощностей. События последнего года показали, что надежда на скорое торжество зеленой энергетики оказались пустышкой, при этом сам регион уже сталкивается с дефицитом энергии. Вероятно, речь может вновь пойти о постройке АЭС в Казахстане, а также ремонте и модернизации ряда ТЭЦ и ГЭС в Средней Азии.

Атомная электростанция (сс) E.ON Kernkraft GmbH

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Странам региона такое предложение может быть интересно, особенно с учетом блэкаута в январе этого года?

Без сомнения. Если говорить о генерации, то Россия входит в весьма короткий список стран, сохранивших компетенции по строительству АЭС. С постройкой ГЭС, например, в Киргизии и Таджикистане Россия также может помочь — технические и кадровые возможности у нее есть. Вопрос лишь в финансах — возвратности инвестиций и связанной с этой темой тарифной политике ряда государств региона.

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Ключевой вопрос — кто будет финансировать этот глобальный проект?

Все страны региона надеются, что это за них сделает кто-нибудь другой. Проект масштабный, дорогостоящий, долгий. Сильно сомневаюсь, что РФ возьмет на себя подобную нагрузку. Зачем? России есть куда потратить деньги и без этого. С другой стороны, если страны региона найдут средства, сотрудничество друг с другом и с РФ может получиться взаимовыгодным.

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