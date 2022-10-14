Тегеран, 15 октября, 2022, 00:45 — ИА Регнум. Однополярный мировой порядок не является приемлемым для Ирана, заявил Верховный лидер Исламской Республики аятолла Али Хаменеи в ходе выступления по иранскому государственному телевидению.

Иван Шилов ИА REGNUM Али Хаменеи. Иран

«Народы пробудились, и они не приемлют однополярный мировой порядок, который уже постепенно утрачивает свою легитимность», — заявил он.

По словам аятоллы, Соединенные Штаты продолжают разрабатывать схемы для осуществления диктата над другими странами, такими как Ирак, Сирия, Иран и Ливан. Верховный лидер Ирана добавил, что сейчас мир противостоит странам, которые вмешиваются в дела других государств и навязывают свою политику другим.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее МИД Ирана осудил слова президента Франции Эммануэля Макрона о солидарности с протестующими в Исламской Республике. Иранский МИД отметил, что выступление французского лидера свидетельствует об иностранном вмешательстве в суверенные дела Исламской Республики.