Белград, , 00:13 — REGNUM Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко 14 октября в Русском доме в Белграде присутствовал на гуманитарном концерте, в рамках которого проводился сбор средств для помощи Донбассу.

Белград. Сербия ZlatanJovanovic

Концерт под названием «Сербское сердце для раненной Славяносербии» был задуман как «жест доброй воли сербского народа, желающего помочь пострадавшим в Донбассе», передает новостное агентство Sputnik.

Напомним, что ранее Русский дом на гуманитарном концерте в мае собрал средства для покупки инкубатора для новорожденных, который получил Перинатальный центр города Горловка Донецкой Народной Республики.