Белград, 15 октября 2022, 00:13 — REGNUM Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко 14 октября в Русском доме в Белграде присутствовал на гуманитарном концерте, в рамках которого проводился сбор средств для помощи Донбассу.

Белград. Сербия
Белград. Сербия
ZlatanJovanovic

Концерт под названием «Сербское сердце для раненной Славяносербии» был задуман как «жест доброй воли сербского народа, желающего помочь пострадавшим в Донбассе», передает новостное агентство Sputnik.

Напомним, что ранее Русский дом на гуманитарном концерте в мае собрал средства для покупки инкубатора для новорожденных, который получил Перинатальный центр города Горловка Донецкой Народной Республики.