15 октября 2022 | Время чтения 2 мин

В Сети обсудили планы руководства французской компании Danone о передаче операционного контроля над производством молочных и растительных продуктов в России.

Артур Савин, , 09:20 — REGNUM Намерение руководства французской компании Danone передать операционный контроль над производством молочных и растительных продуктов на территории Российской Федерации, стало поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 15 октября в социальной сети «ВКонтакте».

Молочная продукция Иван Шилов © ИА REGNUM

Компания допустила снижение стоимости активов в процессе сделки на сумму до миллиарда евро. При этом в Danone назвали это «наилучшим вариантом для обеспечения непрерывности локального бизнеса в долгосрочной перспективе». Получается, что французское предприятие отдаёт контроль над собой лишь на время, в надежде когда-нибудь вернуться на российский рынок.

«И года не прошло. Хотя эти дольше всех держатся. Французы молодцы», — написал Макс К.

Многие пользователи начали беспокоиться, поскольку передача контроля над непосредственным производством молочных и растительных продуктов может сказаться на качестве конечного продукта. Нет никакой гарантии, что новый «контролёр» не поддастся искушению применять менее качественные, но зато куда более дешёвые компоненты.

«Ну, теперь наши будут лепить «данон» из того, что было», — считает Женя Б.

«Наоборот, будет производиться точно такой же продукт. Просто название могут поменять», — предполагает Алексей А.

Некоторые комментаторы отмечают, что переживать не стоит, поскольку на полках российских магазинов достаточно продукции от других молочных предприятий. В условиях конкурентного рынка у нового руководителя производством компании Danone не будет права на ошибку.

«А так ли велик объём рынка России, занимаемый «Даноном»? Мне так кажется, приходя в магазин, что у нас сплошная конкуренция. Уйдёт — мало кто заметит», — пишет Василий П.

«И без «Данон» молока хватает в России», — поделилась своим мнением Frau G.

Молочные продукты Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Часть людей полагает, что проблемы у иностранных компаний создают благоприятную почву для отечественных производств, поэтому владельцам российских брендов следует внимательно проанализировать рынок и воспользоваться выгодным для них моментом.

«Вместо «Данон» будем покупать молоко у бабушек в деревне!» — написал Никита Ч.

«Да вся молочная продукция в России была качественная и вкусная — не чета импортной, в которой добавок различных больше, чем молока. Просто все предприимчивые предприниматели ушли на импорт, мол, так им выгодно, а свою продукцию стали игнорировать», — отметил Охотник Х.

Нашлись и те, кто считает главной угрозой, которая может возникнуть в результате передачи операционного контроля над производством молочных и растительных продуктов компании Danone, является потеря работы для сотрудников, поскольку предприятие может попасть в руки такому предпринимателю, который решит, к примеру, что вместо молокозавода помещения лучше переоборудовать в офисы.

«Если «Данон» прекратит производство, пускай даже и оставит нам помещения со «станками», всё равно люди должны работать и зарплату получить. А людей работает на этом «Даноне» до и больше!» — указывает Геннадий О.

«Лишь бы наши бизнесмены не продали всё то, что им в руки сейчас попадёт», — переживает Алексей М.

Напомним, 14 октября на сайте французской компании Danone была опубликована информация, согласно которой руководство предприятия намерено передать операционный контроль над производством молочных и растительных продуктов на территории Российской Федерации.