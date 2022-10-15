Москва, , 09:40 — REGNUM Мобилизованные из Москвы не проходили никакого медицинского освидетельствования по меньшей мере в двух военкоматах, у некоторых серьезные проблемы со здоровьем, об этом ИИА REGNUM 13 октября сообщили сами военнослужащие.

«У нас забрали военные билеты. Никакую медицинскую комиссию с нами не проводили», — рассказал военнослужащий о своем приходе в военкомат. — Было указано, что медицинская комиссия будет проводиться для мобилизованных, которые будут отправляться на фронт».

«Ни разу не проводили. Ни одну медкомиссию. Даже среди тех, кто туда уже уехал туда, ни одну не провели», — добавил он.

Другой военнослужащий, также призванный в конце сентября из одного из военкоматов Москвы, рассказал, что у него диагностированы остеохондроз, хроническая ангина и компрессионно-ишемическая невропатия малоберцового нерва. Несмотря на это, его мобилизовали в начале сентября.

«В военкомате я ожидал какой-то медкомиссии, то есть как на срочной службе: приходим, проходим каких-то врачей, и после этого ставится диагноз и какая категория здоровья. Но сейчас при мобилизации никакой медкомиссии я не проходил», — отметил он.

Попытки разобраться в ситуации посредством портала «Госуслуги» результатов не дали.

«На «Госуслугах» недавно пришел ответ, что если у вас какие-то есть замечания по мобилизации, вы считаете, что она незаконная, то тогда обращайтесь в свой военкомат. Единственное, что они ответили», — добавил мобилизованный.

В свою очередь, третий мобилизованный из Москвы, с которым пообщался корреспондент, отметил, что он также не проходил медицинскую комиссию перед отправкой в воинскую часть.

«В военкомате нам сказали, что медкомиссия будет в воинской части, а в [первом месте дислокации мобилизованных] нам сказали, что медкомиссия должна быть в военкомате», — подчеркнул он.