Анкара, 14 октября, 2022, 23:45 — ИА Регнум. После взрыва на шахте в северной части Турции 28 человек получили ранения, сообщил вечером 14 октября журналистам турецкий министр внутренних дел Сулейман Сойлу.

Defense.gov Скорая помощь

Ещё 14 человек погибли.

«В этой смене было 110 работников, 49 из них находились в зоне риска. На данный момент известно, что 28 человек получили ранения, 14 погибли», — рассказал глава МВД Турции.

Напомним, ранее власти турецкой провинции Бартын сообщили, что взрыв произошел в 18:15 мск в шахте на глубине более 300 метров.

На месте взрыва продолжается поисково-спасательная операция.