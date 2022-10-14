Приштина, Сербия, , 23:43 — REGNUM Косово 14 октября присоединилась к предложенной Канадой в 2021 году Декларации против произвольных задержаний.

Флаг Канады

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, целью Декларации является прекращение применения практики задержания лиц, работающих и путешествующих вне своих стран.

Обещание присоединиться к этой декларации президент Косово Вьоса Османи дала в ходе Саммита за демократию, прошедшего в ноябре 2021 года по инициативе президента США Джозефа Байдена.

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