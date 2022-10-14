Скопье, , 23:36 — REGNUM Посол Чехии в Скопье Ярослав Лудва 14 октября заявил, что Чехия поддерживает процесс евроинтеграции Северной Македонии и продолжит эту политику и по окончании своего председательства в ЕС.

Чехия Иван Шилов © ИА REGNUM

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, дипломат отметил, что Чехия выделила средства на проведение ряда конференций в Северной Македонии с целью ускорить ход диалога Скопье и Софии.

Лудва призвал правительство Северной Македонии не останавливаться и продолжать реформы, поскольку «в мире нет ничего совершенного и все можно улучшить».

На вопрос о возможности полной интеграции Северной Македонии в ЕС к 2030 году представитель Чехии заявил, что такая возможность есть, но никто не может ее гарантировать.

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