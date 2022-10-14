Анкара, 14 октября, 2022, 23:32 — ИА Регнум. Количество погибших в результате взрыва на шахте на севере Турции выросло до 14 человек, заявил вечером 14 октября глава турецкого МВД Сулейман Сойлу.

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Ранее турецкие власти сообщали о гибели двух горняков и 20 пострадавших.

Кроме того, губернатор провинции Бартын Нуртадж Арслан рассказала журналистам о 49 шахтерах, заблокированных под землей после взрыва.

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