15 октября 2022 | Время чтения 2 мин

В сети обсудили информацию о готовящихся переговоров между Россией и Турцией по вопросу создания газового хаба.

Елизавета Коробова, , 08:16 — REGNUM Информация, согласно которой переговоры между представителями России и Турции по созданию газового хаба начнутся на следующей неделе, стала поводом для дискуссии в интернет-сообществе. Граждане оставили свои комментарии об этом 15 октября в социальной сети «ВКонтакте».

Газ Иван Шилов © ИА REGNUM

Речь идёт о газовом хабе в Турции, с предложением создать который выступил президент России Владимир Путин. Таким образом Россия сумеет заместить утраченный объём прокачки по «Северным потокам» и позволит газотранспортной сети находиться в безопасности.

«Янки там, наверное, опять галстуки жуют от злости», — предполагает Ульстар К.

Многие пользователи считают, что такой хаб станет для России большой поддержкой, поскольку после диверсии на «Северных потоках» российский бюджет лишился значительной части поступлений от продажи газа на европейском рынке.

«Отличные новости для всех. Для России это выходит из-под санкций, а Турция и вовсе в выигрыше, это точно!» — написала Евгения К.

Некоторые комментаторы отмечают, что если газовый хаб действительно будет создан, то Россия и Турция утрут нос всем своим западным оппонентам, коих у Анкары тоже предостаточно.

«Блистательное решение! Россия и Турция начнут диктовать свои условия евродебилам. Те будут покупать российский газ у турок. А если начнут гонор показывать, типа потолков цен, ну и всякое там, у турецкого султана в запасниках всегда найдётся пара-тройка миллионов беженцев из диких районов для приведения в чувство европейцев», — считает Алексей В.

Часть людей полагает, что в Европе очень много недружественных России стран, а именно для этих клиентов и будет создан газовый хаб в Турции.

«Не нравится мне эта идея. Это что, Европа сможет в этом хабе себе газ закупать? А как же анонсированный хладоапокалипсис, которого мы все так ждëм?!» — написала Евгений М.

Еврохолод Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Ряд пользователей спорит на тему того, сумеет ли Эрдоган защитить газовый хаб, если даже такие стратегически важные путепроводы, как «Северные потоки», были уничтожены в результате диверсии.

«Если американцы «Северные потоки» взорвали, значит, и этот хаб будет всегда под угрозой. Неужели это непонятно?» — удивляется Марат И.

«При том условии, что этот хаб будет в руках Турции, то у США не будет шансов его взорвать. Только через труп Эрдогана. А Эрдоган меж тем ощетинился и вышел из-под контроля Штатов. Анкара — наш союзник, по крайней мере в этом вопросе», — указывает Кирилл Р.

Нашлись и те, кому просто не нравится идея продавать газ европейцам, поскольку США считают Европу своей вотчиной, и отдавать этот рынок в руки России они не собираются.

«Мне кажется, что это очередной бесперспективный проект, как «Северный поток — 2». Последний уже достраивать не стоило, было всё понятно, что не заработает никогда. Сейчас еще с Эрдоганом не пойми о чём сговариваются. Эрдогану этот проект нужен, чтобы поднять свой рейтинг», — указывает Михаил П.

Напомним, 14 октября РИА Новости опубликовала материал со ссылкой на собственный дипломатический источник в Анкаре, согласно которому переговоры между представителями России и Турции по созданию газового хаба начнутся на следующей неделе.