Приштина, Сербия, 14 октября, 2022, 23:30 — ИА Регнум. В Родительском совете Косово 14 октября выступили с протестом против решения министерства образования компенсировать потерянные в сентябре учебные часы учебой по субботу.

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Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, глава родительского совета Йетон Деми заявил, что родители школьников имеют право противостоять решению министерства, поскольку это нарушает право детей на отдых и противоречит закону.

Напомним, с 26 августа по 1 октября косовские преподаватели не вели занятия в рамках всеобщей забастовки, чтобы добиться от правительства повышения заработной платы.