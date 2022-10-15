Херсон, , 00:11 — REGNUM Нехватка личного состава и ряд других проблем в ВС РФ усложняют оборону рубежей России. Об этом ИА REGNUM 14 октября заявил волонтер на условиях анонимности.

Подразделение военной разведки ВС РФ в Новоайдаре Mil.ru

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«Главными проблемами являются недостаточное количество личного состава, недостаточное количество материальной части», — заявил собеседник агентства.

Также, по словам волонтёра, не всегда есть возможность проводить разведывательные мероприятия.

«Порой — плохая связь», — отметил собеседник агентства.

Напомним, что ранее ВСУ предприняли ряд наступательных операций, в результате чего ВС РФ были вынуждены оставить ряд населённых пунктов в Харьковской области.