Вашингтон, , 23:27 — REGNUM Не только решения о том, что $60 за баррель станет предельной ценой на российскую нефть, но и такой инициативы не было, сообщила 14 октября американский министр финансов Джанет Йеллен.

Джанет Йеллен Federalreserve

Да, она говорила о $60 за баррель, но только гипотетически, не стоит сейчас заявлять, что Запад уже решил установить такой потолок, отметила чиновник. А эта цена была взята с оглядкой на некоторые ориентиры.

«Один из вопросов заключается в том, какова для России предельная себестоимость добычи нефти, — сказала Йеллен. — И попытка установить цену ниже этого уровня, разумеется, привела бы к тому, что Россия не захотела бы продавать нефть, она не хочет продавать нефть себе в убыток».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, накануне, 13 октября, российский вице-премьер Александр Новак предупредил, что установление какого-либо потолка цен на нефть оставит недружественную страну без российской нефти: пускай попробуют установить потолок в $60 за баррель.

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