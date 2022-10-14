Приштина, Сербия, , 23:28 — REGNUM Министр культуры сепаратистского Косово Хайрулах Чеку обвинил Белград в том, что тот не хочет вернуть Приштине 1247 экспонатов, которые, по его словам, Сербская академия наук и искусств вывезла из музейного фонда Косово и Метохии. Об этом Чеку заявил 14 октября.

Приштина, столица Косово Diego Delso

«Сербская академия наук и искусств во время войны вывезла из Национального музея Косово 1247 экспонатов. Это была часть сербского геноцидного проекта по уничтожению истории и идентичности албанцев», — заявил Чеку на своей странице в «Фейсбуке» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

На своей странице Чеку представил некоторые археологические и этнографические артефакты, которые, по его мнению, принадлежат музейному фонду Косово.

Напомним, что албанские сепаратисты также претендуют на сербские православные монастыри в Косово и Метохии, которые находятся под защитой ЮНЕСКО, утверждая, что их строили не сербы, а албанцы.

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