Воткинск, Удмуртия, 14 октября, 2022, 23:09 — ИА Регнум. В Воткинске ночью произошла попытка поджога одного из военкоматов. При тушении пожара была повреждена стена и некоторые документы, пострадавших нет.

Александр Погожев ИА REGNUM Военкомат

Неизвестные разбили форточку на первом этаже и кинули туда бутылку с зажигательной смесью. Возгорание потушил ночной сторож военного комиссариата, сообщил представитель военкомата РИА Новости. Официальных комментариев полиции и спасательной службы пока не поступало.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Нижнем Новгороде в здании военного комиссариата Канавинского района произошёл пожар. Возгорание произошло в стоматологическом кабинете призывного пункта. Предположительно, это был поджог при помощи бутылки с легковоспламеняющейся жидкостью.

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