Брюссель, , 23:12 — REGNUM Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг 14 октября заявил после встречи с министрами обороны стран альянса, что несколько стран выразили готовность нарастить свои контингенты в составе миротворческой миссии НАТО в Косово КФОР.

Йенс Столтенберг Nato.int

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, Столтенберг отметил возросшее напряжение в Косово в последние месяцы и призвал все страны сохранять самообладание и воздерживаться от насильственных мер. Политик подчеркнул, что текущее обострение в Косово — далеко не первое, однако в НАТО готовы продолжать содействовать мирному разрешению конфликта.

Йенс Столтенберг «В Косово миссия НАТО КФОР поддерживает мирную и безопасную обстановку в соответствии со своим мандатом, предоставленным Совбезом ООН. В последние месяцы мы неоднократно были свидетелями обострения напряженности. Все стороны должны вести себя ответственно, проявлять сдержанность и избегать насилия. Диалог между Белградом и Приштиной при посредничестве ЕС — единственный путь вперед. И КФОР готова вмешаться, если потребуется».

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