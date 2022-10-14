Брюссель, 14 октября, 2022, 23:12 — ИА Регнум. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг 14 октября заявил после встречи с министрами обороны стран альянса, что несколько стран выразили готовность нарастить свои контингенты в составе миротворческой миссии НАТО в Косово КФОР.

Nato.int Йенс Столтенберг

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, Столтенберг отметил возросшее напряжение в Косово в последние месяцы и призвал все страны сохранять самообладание и воздерживаться от насильственных мер. Политик подчеркнул, что текущее обострение в Косово — далеко не первое, однако в НАТО готовы продолжать содействовать мирному разрешению конфликта.