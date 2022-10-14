Москва, 14 октября, 2022, 23:10 — ИА Регнум. Не менее полугода ещё продлится спецоперация на территории б. УССР, заявил генерал-лейтенант в отставке Евгений Бужинский в интервью «АиФ».

Ru.valdaiclub.com Генерал Евгений Бужинский

Отметив, что российскую экономику в условиях ведения спецоперации и частичной мобилизации «надо переводить, по сути, на военные рельсы», Бужинский сказал:

«Уже понятно, что малой кровью, по-быстрому, добиться успеха не удалось. Придётся воевать ещё полгода точно. А может быть, год или больше».

Он назвал несколько вариантов исхода спецоперации. Первый предусматривает её окончание, если «дойти на юге до Одессы, соединиться с Приднестровьем, на севере взять Харьков, возможно, Днепр, полностью взять под контроль Донбасс».

Второй вариант — «дойти только до левого берега Днепра», третий — «дойти до западных границ» территории б. УССР. И длительность спецоперации зависит от того, «какая будет выбрана цель», пояснил военный.