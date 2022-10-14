Генерал Бужинский заявил, что спецоперация продлится ещё не менее полугода
Москва, 14 октября, 2022, 23:10 — ИА Регнум. Не менее полугода ещё продлится спецоперация на территории б. УССР, заявил генерал-лейтенант в отставке Евгений Бужинский в интервью «АиФ».
Отметив, что российскую экономику в условиях ведения спецоперации и частичной мобилизации «надо переводить, по сути, на военные рельсы», Бужинский сказал:
Он назвал несколько вариантов исхода спецоперации. Первый предусматривает её окончание, если «дойти на юге до Одессы, соединиться с Приднестровьем, на севере взять Харьков, возможно, Днепр, полностью взять под контроль Донбасс».
Второй вариант — «дойти только до левого берега Днепра», третий — «дойти до западных границ» территории б. УССР. И длительность спецоперации зависит от того, «какая будет выбрана цель», пояснил военный.