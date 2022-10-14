Ижевск, 14 октября, 2022, 23:01 — ИА Регнум. Уголовное дело о порче земель в отношении директора ООО «Архангельское» было передано в суд. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртской Республики.

Фото министерства сельского хозяйства Калужской области На ферме

По данным надзорного ведомства, в период с февраля по май 2022 года работники предприятия вывозили с фермы и сливали в лесной массив навоз крупного рогатого скота. Всё это делалось по указанию директора.

Навоз относится к химическим отходам 4 класса опасности. Площадь загрязнённого участка составила 0,8 га. Министерству природы Удмуртии был причинен ущерб на сумму 4 млн рублей.

На имущество подозреваемого наложен арест, уголовное дело направлено в Юкаменский районный суд Удмуртии для рассмотрения по существу.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Глазове по обращению одного из местных жителей был проведен замер радиационного фона на парковке возле швейной фабрики. Дозиметр показал радиационный фон в пределах нормы.

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