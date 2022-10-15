Москва, 15 октября, 2022, 10:51 — ИА Регнум. По воскресеньям историческое здание Государственной Третьяковской галереи по адресу: Лаврушинский пер., д. 10 будет открыто до 20:00. Информация об этом была опубликована на сайте музея.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Третьяковская галерея

«Мы продлеваем время работы Третьяковской галереи в историческом здании. По воскресеньям, в период с 16 октября по 25 декабря, здание музея будет открыто до 20:00», — сказано в сообщении. В то же время войти в здание музея и воспользоваться услугами касс можно будет до 19:00.

Напомним, Государственная Третьяковская галерея была основана в 1856 году купцом Павлом Третьяковым, а в 1892 году объект был передан в собственность Москве. Экспозиция насчитывает более 180 тыс. предметов и включает в себя предметы живописи, скульптуры и изделия из драгоценных металлов, созданные с XI по XX век.